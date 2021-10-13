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Лидеры стран G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана

Автор: Анна Полисученко

В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана. Но отмечается, что это не позволит добиться политического признания талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Агентства по оказанию помощи, такие как Международный комитет спасения, заявляют, что Афганистан находится на грани "гуманитарного кризиса", поскольку его выживание на 75% зависело от иностранной помощи, а с тех пор как талибы захватили власть в августе, поддержка прекратилась. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страна находится в переломном моменте.

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G20Афганистан