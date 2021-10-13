Лідери країн G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану

У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану. Але наголошується, що це не дозволить домогтися політичного визнання талібів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Агентства з надання допомоги, такі як Міжнародний комітет порятунку, заявляють, що Афганістан знаходиться на межі "гуманітарної кризи", оскільки його виживання на 75% залежало від іноземної допомоги, а з тих пір як таліби захопили владу в серпні, підтримка припинилася. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що країна знаходиться в переломному моменті.