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Лидеры стран ЕС договорятся о совместных закупках газа и СПГ

Фото: Газ для стран ЕС будет закупаться на следующую зиму (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Лидеры стран Европейского союза договорятся на саммите о совместных закупках газа, сжиженного природного газа и водорода до следующей зимы. Проект решения должен быть одобрен по итогам саммита 24-25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вторжение в Украину России, главного поставщика газа в Европу, привело к взлету цен на энергоносители до рекордно высокого уровня и поставило перед ЕС задачу сократить использование российского газа в этом году- шаг, который потребует резкого увеличения импорта от других поставщиков, таких как как Катар и США.

"В преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия будут в срочном порядке… работать вместе над совместной закупкой газа, СПГ и водорода", - заявят лидеры ЕС.

В прошлом году Европейская комиссия предложила странам ЕС систему совместной покупки стратегических запасов газа, к чему призывали некоторые члены, включая Испанию, как способ обеспечить буфер на случай возможных перебоев с поставками. Опасения по поводу перебоев с поставками усилились после того, как Россия вторглась в Украину. Россия поставляет 40% газа ЕС.

Брюссель заявил, что поможет странам начать совместные закупки газа в этом году, и, как ожидается, на этой неделе предложит правила, требующие от стран ежегодно заполнять хранилища газа на 90% перед зимой. Хранилища в ЕС в настоящее время загружены на 26%.

В проекте заявления говорится, что страны договорились координировать меры по заполнению хранилищ и начать делать это "как можно скорее".

Лидеры также рассмотрят новые меры по защите потребителей от стремительного роста цен на энергоносители и обсудят, как потенциально "оптимизировать" функционирование энергетических рынков. Они будут просить Еврокомиссию предпринять "необходимые инициативы" для этого, говорится в проекте заявления.

Европейские цены на газ уже выросли за несколько месяцев до вторжения, что побудило правительства потратить миллиарды на налоговые льготы и субсидии, чтобы оградить граждан от расходов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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