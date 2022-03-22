RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідери країн ЄС домовляться про спільні закупівлі газу та СПГ

Фото: Газ для країн ЄС буде закуповуватися на наступну зиму (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Лідери країн Європейського Союзу домовляться на саміті про спільні закупівлі газу, скрапленого природного газу і водню до наступної зими. Проект рішення має бути схвалений за підсумками саміту 24-25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вторгнення в Україну Росії, головного постачальника газу в Європу, призвело до зльоту цін на енергоносії до рекордно високого рівня і поставило перед ЄС завдання скоротити використання російського газу в цьому році - крок, який зажадає різкого збільшення імпорту від інших постачальників, таких як як Катар і США.

"Напередодні наступної зими держави-члени і Єврокомісія будуть в терміновому порядку ... працювати разом над спільною закупівлею газу, СПГ і водню", - заявлять лідери ЄС.

Минулого року Європейська комісія запропонувала країнам ЄС систему спільної покупки стратегічних запасів газу, до чого закликали деякі члени, включаючи Іспанію, як спосіб забезпечити буфер на випадок можливих перебоїв з поставками. Побоювання з приводу перебоїв з поставками посилилися після того, як Росія вторглася в Україну. Росія постачає 40% газу ЄС.

Брюссель заявив, що допоможе країнам почати спільні закупівлі газу в цьому році, і, як очікується, на цьому тижні запропонує правила, що вимагають від країн щорічно заповнювати сховища газу на 90% перед зимою. Сховища в ЄС в даний час завантажені на 26%.

У проекті заяви йдеться, що країни домовилися координувати заходи щодо заповнення сховищ і почати робити це "якомога швидше".

Лідери також розглянуть нові заходи щодо захисту споживачів від стрімкого зростання цін на енергоносії і обговорять, як потенційно "оптимізувати" функціонування енергетичних ринків. Вони будуть просити Єврокомісію зробити "необхідні ініціативи" для цього, йдеться в проекті заяви.

Європейські ціни на газ вже виросли за кілька місяців до вторгнення, що спонукало уряди витратити мільярди на податкові пільги та субсидії, щоб захистити громадян від витрат.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЦіна на газ