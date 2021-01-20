ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лидеры Республиканской партии США пропустят отъезд Трампа в пользу Байдена

Автор: Игорь Литвиненко

Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти и глава большинства республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл пропустят церемонию отъезда из Белого дома Дональда Трампа. Они посетят католическую мессу, которую примет Джо Байден перед инаугурацией.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Конгрессе.

Католическая служба пройдет в соборе Святого Матфея в центре Вашингтона. Начало мессы запланировано на 8:45 по местному времени. Церемония отъезда Трампа из Белого дома начнется в 8:00.

Такое решение лидеров республиканцев свидетельствует о поддержке Байдена на посту президента.

Напомним, сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация Джо Байдена в качестве президента США. Действующий президент Дональд Трамп покидает Белый дом, не поздравив Байдена перед инаугурацией. Также Трамп проигнорировал традицию утреннего чаепития президентов, а также отказался предоставить Байдену правительственный самолет.

Подробнее о том, как проходит передача власти в США, читайте в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало о том, чем запомнился Дональд Трамп на посту 45-го президента США.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденДональд Трамп