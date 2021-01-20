Лідери Республіканської партії США пропустять від'їзд Трампа на користь Байдена

Лідер Республіканської партії Кевін Маккарті і глава більшості республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл пропустять церемонію від'їзду з Білого дому Дональда Трампа. Вони відвідають католицьку месу, яку прийме Джо Байден перед інавгурацією.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в Конгресі.

Католицька служба пройде в соборі Святого Матвія в центрі Вашингтона. Початок меси заплановано на 8:45 за місцевим часом. Церемонія від'їзду Трампа з Білого дому почнеться о 8:00.

Таке рішення лідерів республіканців свідчить про підтримку Байдена на посаді президента.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація Джо Байдена в якості президента США. Чинний президент Дональд Трамп залишає Білий дім, що не привітавши Байдена перед інавгурацією. Також Трамп проігнорував традицію ранкового чаювання президентів, а також відмовився надати Байдену урядовий літак.

Детальніше про те, як проходить передача влади в США, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, чим запам'ятався Дональд Трамп на посаді 45-го президента США.