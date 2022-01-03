UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лидеры пяти стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

Автор: Валерия Полищук

Пять государств выступили с совместным заявлением о необходимости предотвратить ядерную войну. Документ подписали Китай, Россия, Великобритании, Соединенные Штаты и Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В частности, ядерный государства считают предотвращение войны между странами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков их главными обязанностями.

"Мы подтверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно существует - должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены, что дальнейшее распространение такого оружия должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

При этом в заявлении отмечается, что лидеры пяти стран остаются приверженными обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Каждый из нас намерен сохранить и еще более усилить наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о не нацеливании, вновь заявляя, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияВеликобританияФранцияКитайЯдерная война