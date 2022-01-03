Лидеры пяти стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

В частности, ядерный государства считают предотвращение войны между странами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков их главными обязанностями.

"Мы подтверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно существует - должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены, что дальнейшее распространение такого оружия должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

При этом в заявлении отмечается, что лидеры пяти стран остаются приверженными обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Каждый из нас намерен сохранить и еще более усилить наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о не нацеливании, вновь заявляя, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство", - говорится в заявлении.