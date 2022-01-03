Лидеры пяти стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны
Пять государств выступили с совместным заявлением о необходимости предотвратить ядерную войну. Документ подписали Китай, Россия, Великобритании, Соединенные Штаты и Франция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В частности, ядерный государства считают предотвращение войны между странами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков их главными обязанностями.
"Мы подтверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно существует - должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены, что дальнейшее распространение такого оружия должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.
При этом в заявлении отмечается, что лидеры пяти стран остаются приверженными обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Каждый из нас намерен сохранить и еще более усилить наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о не нацеливании, вновь заявляя, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия.