Лідери п'яти країн заявили про необхідність запобігання ядерної війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Зокрема, ядерний держави вважають запобігання війни між країнами, що володіють ядерною зброєю, і зниження стратегічних ризиків їх головними обов'язками.

"Ми підтверджуємо, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Оскільки застосування ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки, ми також стверджуємо, що ядерна зброя - поки вона існує - повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війні. Ми твердо переконані, що подальше поширення такої зброї має бути попереджено", - йдеться в заяві.

При цьому в заяві наголошується, що лідери п'яти країн залишаються прихильними зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Кожен з нас має намір зберегти і ще більше посилити наші національні заходи щодо запобігання несанкціонованого або ненавмисного застосування ядерної зброї. Ми підтверджуємо обгрунтованість наших попередніх заяв про не націлювання, знову заявляючи, що жодне з наших ядерних озброєнь не націлене один на одного або на будь-яку іншу державу", - йдеться в заяві.