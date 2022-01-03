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Лідери п'яти країн заявили про необхідність запобігання ядерної війни

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Понеділок 03 січня 2022 15:49
Лідери п'яти країн заявили про необхідність запобігання ядерної війни Фото: (flickr.com nuclear)
Автор: Валерія Поліщук

П'ять держав виступили зі спільною заявою про необхідність запобігти ядерній війні. Документ підписали Китай, Росія, Великобританія, Сполучені Штати і Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Зокрема, ядерний держави вважають запобігання війни між країнами, що володіють ядерною зброєю, і зниження стратегічних ризиків їх головними обов'язками.

"Ми підтверджуємо, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Оскільки застосування ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки, ми також стверджуємо, що ядерна зброя - поки вона існує - повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війні. Ми твердо переконані, що подальше поширення такої зброї має бути попереджено", - йдеться в заяві.

При цьому в заяві наголошується, що лідери п'яти країн залишаються прихильними зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Кожен з нас має намір зберегти і ще більше посилити наші національні заходи щодо запобігання несанкціонованого або ненавмисного застосування ядерної зброї. Ми підтверджуємо обгрунтованість наших попередніх заяв про не націлювання, знову заявляючи, що жодне з наших ядерних озброєнь не націлене один на одного або на будь-яку іншу державу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від ядерної зброї.

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