Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о регулярных встречах

Сеул и Пхеньян будут регулярно проводить встречи на высоком уровне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на переговорах в субботу договорились проводить регулярные встречи. Об этом пишет DW со ссылкой на северокорейские СМИ.

Сообщается, что лидеры Северной и Южной Кореи договорились провести следующую встречу уже 1 июня. Также сообщается, что Ким Чен Ын поблагодарил Сеул за помощь в организации саммита с США, который может пройти 12 июня в Сингапуре.

Кроме того, Мун Чжэ Ин призвал КНДР и США с помощью прямой коммуникации убрать недоразумения, которые мешают проведению саммита.

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил о твердом намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом. До этого представители Белого дома готовились к вылету в Сингапур для подготовки переговоров. Трамп после отказа от встречи заявил, что саммит с Ким Чен Ыном все еще может состояться.