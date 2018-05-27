Лідери КНДР і Південної Кореї домовилися про регулярні зустрічі

Сеул і Пхеньян будуть регулярно проводити зустрічі на високому рівні

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін на переговорах в суботу домовилися проводити регулярні зустрічі. Про це пише DW з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Повідомляється, що лідери Північної і Південної Кореї домовилися провести наступну зустріч вже 1 червня. Також повідомляється, що Кім Чен Ин подякував Сеулу за допомогу в організації саміту з США, який може пройти 12 червня в Сінгапурі.

Крім того, Мун Чже Ін закликав КНДР і США з допомогою прямої комунікації прибрати непорозуміння, які заважають проведенню саміту.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив про твердий намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. До цього представники Білого дому готувалися до вильоту до Сінгапуру для підготовки до переговорів. Трамп після відмови від зустрічі заявив, що саміт з Кім Чен Ином все ще може відбутися.