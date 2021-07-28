Лидеры КНДР и Южной Кореи договариваются о саммите

Северная и Южная Кореи ведут переговоры о проведении саммита лидеров. В частности, они вновь открывают офис пограничной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Обе стороны обсуждают возобновление своего совместного отделения связи перемирия в селе Панмунджом на границе", - говорится в сообщении.

Известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын изучают способы улучшения напряженных связей путем обмена письмами.

Указано, что этот саммит мог бы помочь возобновить переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, направленные на вопрос демонтажа ядерных и ракетных программ Севера в обмен на смягчение санкций.

Сейчас детали о проведении саммита не известны.