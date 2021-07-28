ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лідери КНДР і Південної Кореї домовляються про саміт

Новость на русском →
Сеул, Середа 28 липня 2021 09:34
Лідери КНДР і Південної Кореї домовляються про саміт Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Північна і Південна Кореї ведуть переговори про проведення саміту лідерів. Зокрема, вони знову відкривають офіс прикордонного зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Обидві сторони обговорюють відновлення свого спільного відділення зв'язку перемир'я в селі Панмунджом на кордоні", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин вивчають способи поліпшення напружених зв'язків шляхом обміну листами.

Зазначено, що цей саміт міг би допомогти відновити переговори між Пхеньяном і Вашингтоном, спрямовані на питання демонтажу ядерних і ракетних програм Півночі в обмін на пом'якшення санкцій.

Наразі деталі про проведення саміту не відомі.

Нагадаємо, Північна та Південна Кореї відновили роботу прямого телефонного сполучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Южная Корея
NEWS
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
DAILY
Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям