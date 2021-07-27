КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Северная и Южная Кореи возобновили работу прямого телефонного сообщения. Все межкорейские каналы связи возобновили работу утром.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Лидеры КНДР и Южной Кореи с апреля обменивались многочисленными письмами и согласились восстановить телефонную линию, перерезанную Северной Кореей в июне 2020-го года на фоне провала мирного саммита при посредничестве Дональда Трампа.
Государственное информационное агентство КНДР KCNA подтвердило эту информацию.