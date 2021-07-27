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КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи

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Сеул, Вторник 27 июля 2021 09:05
КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Северная и Южная Кореи возобновили работу прямого телефонного сообщения. Все межкорейские каналы связи возобновили работу утром.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Лидеры КНДР и Южной Кореи с апреля обменивались многочисленными письмами и согласились восстановить телефонную линию, перерезанную Северной Кореей в июне 2020-го года на фоне провала мирного саммита при посредничестве Дональда Трампа.

Государственное информационное агентство КНДР KCNA подтвердило эту информацию.

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