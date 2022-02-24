Лидеры G7 осудили Путина за развязывание войны на европейском континенте

"Он оказался не на той стороне истории", - написали лидеры.

Главы стран G7 осудили Путина "за его последовательный отказ от участия в дипломатическом процессе для решения вопросов, касающихся европейской безопасности, несмотря на наши неоднократные предложения".

"Мы едины с партнерами, включая НАТО, ЕС и их государства-члены, а также с Украиной, и по-прежнему полны решимости делать все необходимое для сохранения целостности международного порядка, основанного на правилах", - говорится в заявлении.

Участниками встречи, по данным Белого дома, были президент Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Борис Джонсон. Соединенного Королевства, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.