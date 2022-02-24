Лідери G7 засудили Путіна за розв'язання війни на європейському континенті

"Він виявився не на тому боці історії", - написали лідери.

Глави країн G7 засудили Путіна "за його послідовну відмову від участі в дипломатичному процесі для вирішення питань, що стосуються європейської безпеки, незважаючи на наші неодноразові пропозиції".

"Ми єдині з партнерами, включаючи НАТО, ЄС та їхні держави-члени, а також з Україною, і як і раніше сповнені рішучості робити все необхідне для збереження цілісності міжнародного порядку, заснованого на правилах",- йдеться в заяві.

Учасниками зустрічі, за даними Білого дому, були президент Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо, прем'єр-міністр Борис Джонсон. Сполученого Королівства, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, голова Європейської Ради Шарль Мішель і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.