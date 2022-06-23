Лидеры G7 и НАТО будут усиливать давление на Россию, - Reuters

Лидеры стран "Большой семерки" и североатлантического альянса намерены в ходе предстоящих саммитов работать над усилением давления на Россию из-за ее вторжения в Украину, подчеркивая при этом свою сохраняющуюся обеспокоенность по поводу позиции Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения по всему миру", — заявил высокопоставленный чиновник в США. По его словам, новая стратегическая концепция, которую должны одобрить руководители НАТО, будет направлена ​​на устранение угроз, исходящих как от России, так и от Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский тоже примет участие в саммите НАТО. Ожидается, что он выступит в режиме видеконференции.

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