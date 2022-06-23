UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидеры G7 и НАТО будут усиливать давление на Россию, - Reuters

Лидеры G7 и НАТО будут усиливать давление на Россию (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лидеры стран "Большой семерки" и североатлантического альянса намерены в ходе предстоящих саммитов работать над усилением давления на Россию из-за ее вторжения в Украину, подчеркивая при этом свою сохраняющуюся обеспокоенность по поводу позиции Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения по всему миру", — заявил высокопоставленный чиновник в США. По его словам, новая стратегическая концепция, которую должны одобрить руководители НАТО, будет направлена ​​на устранение угроз, исходящих как от России, так и от Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский тоже примет участие в саммите НАТО. Ожидается, что он выступит в режиме видеконференции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуНАТОG7