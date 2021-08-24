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Лидеры G7 начали виртуальную встречу по поводу ситуации в Афганистане

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 24 августа, в 16:45 по киевскому времени стартовала виртуальная встреча лидеров Большой семерки (G7). Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Британии, Канады и Европейского союза хотят обсудить ситуацию в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ожидается, что на встрече лидеры G7 заставят президента США Джо Байдена продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула после 31 августа. С таким призывом, в частности, выступал премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Также ранее в британском правительстве говорили, что на встрече G7 Лондон будет требовать санкций против "Талибана", чтобы давить на радикальное движение, которое взяло под контроль власть в Афганистане.

Напомним, сегодня боевики "Талибана" дали силам коалиции время до 31 августа, чтобы завершить эвакуацию из Кабула. После 31 августа талибы обещают запретить выполнение рейсов из аэропорта.

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АфганистанСаммит G7Соединенные Штаты АмерикиКабулТалибан