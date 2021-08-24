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Лідери G7 почали віртуальну зустріч з приводу ситуації в Афганістані

Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 24 серпня, о 16:45 за київським часом стартувала віртуальна зустріч лідерів Великої сімки (G7). Лідери США, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Британії, Канади та Європейського союзу хочуть обговорити ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Очікується, що на зустрічі лідери G7 змусять президента США Джо Байдена продовжити термін евакуації людей з аеропорту Кабулу після 31 серпня. З таким закликом, зокрема, виступав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Також раніше в британському уряді говорили, що на зустрічі G7 Лондон буде вимагати санкцій проти "Талібану", щоб тиснути на радикальний рух, який взяв під контроль владу в Афганістані.

Нагадаємо, сьогодні бойовики "Талібану" дали силам коаліції час до 31 серпня, щоб завершити евакуацію з Кабулу. Після 31 серпня таліби обіцяють заборонити виконання рейсів з аеропорту.

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