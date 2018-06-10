Лідери G7 домовилися про запровадження нових санкцій проти РФ у разі необхідності

Відповідна можливість відображена у спільному комюніке за підсумками саміту в Канаді

Лідери країн "Великої сімки" (G7) у суботу, 9 червня, серед іншого, погодили можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії, якщо її поведінка цього потребуватиме. Про це йдеться в ухваленому G7 спільному комюніке за підсумками саміту в Канаді, передає "Радіо Свобода".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що комюніке, незважаючи на розбіжності, підписали всі лідери країн G7 - США, Канади, Франції, Британії, Німеччини, Італії і Японії.

В документі, зокрема, підкреслюється, що "Велика сімка" погодила механізм швидкої спільної реакції на "ворожі дії" іноземних держав.

Зазначається, що на цьому пункті наполягала Велика Британія, наводячи як приклад дії Росії.

Щодо торгівлі, то у комюніке йдеться про прихильність свободі торгівлі та про необхідність реформи Світової організації торгівлі, щоб забезпечити для всіх рівні "правила гри" у міжнародній торгівлі.

Повідомляється, що питання про мита на сталь і алюміній, нещодавно запроваджені США, на саміті в Квебеку вирішити не вдалося.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на брифінгу в рамках саміту G7 заявив, що повернення Російської Федерації в G8 буде позитивним кроком.