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Лідери G20 затвердили мінімальний податок для найбільших компаній

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Неділя 31 жовтня 2021 02:03
Лідери G20 затвердили мінімальний податок для найбільших компаній Фото: міністр фінансів США Джанет Йеллен (twitter.com/ReichlingDakota)
Автор: Анна Полисученко

Лідери G20 затвердили мінімальний податок для найбільших компаній. Прибуток великого бізнесу буде оподатковуватися як мінімум на рівні 15%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода "покладе край руйнівній гонці за корпоративне оподаткування", - заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

План реформ, вже підтриманий майже 140 країнами, спрямований на те, щоб покласти край практиці великих корпорацій, таких як Apple і материнська компанія Google Alphabet, приховувати прибуток в країнах з низькими податками.

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