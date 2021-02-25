Лидеры ЕС согласовали ограничения на необязательные поездки между странами

В Евросоюзе нужно оставить ограничения на поездки между странами. Но сделать без препятствия необходимые передвижения.
Об этом договорились на саммите лидеров стран Евросоюза.
Страны согласны с тем, что сейчас еще надо оставить ограничения на не необходимые поездки. В рамках этого уже были утверждены две рекомендации касательно поездок внутри Евросоюза и за пределы стран организации, в которых учтены принципы соразмерности и недискриминации.
Также страны договорились, что необходимо обеспечение беспрепятственного потока товаров и различных услуг в рамках единого рынка.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев.
Также известно, что правительство Франции предоставит Чехии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ситуация в Чехии с COVID-19 оценивается как крайне сложная.