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Лидеры ЕС согласовали ограничения на необязательные поездки между странами

Автор: Роман Тверденко

В Евросоюзе нужно оставить ограничения на поездки между странами. Но сделать без препятствия необходимые передвижения.

Об этом договорились на саммите лидеров стран Евросоюза.

Страны согласны с тем, что сейчас еще надо оставить ограничения на не необходимые поездки. В рамках этого уже были утверждены две рекомендации касательно поездок внутри Евросоюза и за пределы стран организации, в которых учтены принципы соразмерности и недискриминации.

Также страны договорились, что необходимо обеспечение беспрепятственного потока товаров и различных услуг в рамках единого рынка.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев.

Также известно, что правительство Франции предоставит Чехии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ситуация в Чехии с COVID-19 оценивается как крайне сложная.

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