Лидеры ЕС согласовали ограничения на необязательные поездки между странами

В Евросоюзе нужно оставить ограничения на поездки между странами. Но сделать без препятствия необходимые передвижения.

Страны согласны с тем, что сейчас еще надо оставить ограничения на не необходимые поездки. В рамках этого уже были утверждены две рекомендации касательно поездок внутри Евросоюза и за пределы стран организации, в которых учтены принципы соразмерности и недискриминации.

Также страны договорились, что необходимо обеспечение беспрепятственного потока товаров и различных услуг в рамках единого рынка.