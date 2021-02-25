Лідери ЄС погодили обмеження на необов'язкові поїздки між країнами

В Євросоюзі потрібно залишити обмеження на поїздки між країнами. Але зробити без перешкоди необхідні пересування.
Про це домовилися на саміті лідерів країн Євросоюзу.
Країни згодні з тим, що зараз ще треба залишити обмеження на необхідні поїздки. В рамках цього вже були затверджені дві рекомендації щодо поїздок всередині Євросоюзу і за межі країн організації, в яких враховані принципи пропорційності і недискримінації.
Також країни домовилися, що необхідно забезпечення безперешкодного потоку товарів і різних послуг в рамках єдиного ринку.
Раніше повідомлялося, що лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинації. Вони будуть введені протягом трьох місяців.
Також відомо, що уряд Франції надасть Чехії 100 тисяч доз вакцини від коронавіруса компанії Pfizer. Ситуація у Чехії з COVID-19 оцінюється як вкрай складна.