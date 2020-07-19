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Лідери ЄС не змогли домовитися про бюджет і антикризовий фонд

Брюссель, Неділя 19 липня 2020 02:49
Лідери ЄС не змогли домовитися про бюджет і антикризовий фонд
Фото: Євросоюз (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Продовження дискусії очікується опівдні 19 липня

За підсумками другого дня саміту лідери Європейського союзу (ЄС) знову не змогли домовитися з питань формування бюджету на 2021-2027 роки. На саміті також повинні були створити антикризовий фонд ЄС для підтримки економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Про це у Twitter повідомив Баренд Лейтц, прес-секретар глави Євроради.

Продовження дискусії очікується в неділю, 19 липня.

"Пленарне засідання завершилося. Голова Євроради Шарль Мішель знову скликає зустріч завтра опівдні", - написав Лейтц.

Зазначимо, програма саміту спочатку складалася з двох днів, п'ятниці та суботи. Проте переговори затягнулися.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте також заявив, що лідери ЄС повинні досягти угоди щодо бюджету в неділю.

"Завтра ми продовжимо, тому що ми повинні закінчити, повинні досягти угоди, тому що переносити цю партію невигідно нікому", - заявив журналістам Конте.

За його словами, вкрай складний проект бюджету пов'язаний з фондом відновлення, що робить необхідним вийти за межі займаних позицій: або всі переможуть, або всі програють.

Крім того він підкреслив, що з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте йдуть найскладніші переговори.

Нагадаємо, лідери країн Європейського союзу зібралися в п'ятницю, 17 липня, для переговорів про багатомільярдний фонді порятунку економіки.

Раніше Єврокомісія оновила прогноз на 2020 рік, згідно з яким економіка країн ЄС впаде на 8,3%.

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