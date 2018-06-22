Лидеры ЕС на следующей неделе продлят санкции против РФ

На встрече 28-29 июня в Брюсселе лидеры ЕС согласуют продление санкций против РФ

Лидеры Европейского Союза (ЕС) на саммите на следующей неделе продлят экономические санкции против Российской Федерации (РФ) за ее вмешательство в Украине до конца января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и европейских официальных лиц.

Так, ограничения против энергетического, оборонного и финансового секторов России были введены после аннексии Крыма и разжигания конфликта на Донбассе в середине 2014 года и с того времени продолжались каждые полгода.

Сообщается, что на встрече 28-29 июня в Брюсселе лидеры ЕС согласуют продление санкций против РФ, действие которых заканчивается в конце июля, еще на полгода.

Как отмечается, это решение следует за переговорами между семью промышленно развитыми странами мира (G7), которые состоялись в Канаде в июне. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что хочет поддерживает возвращение России в G8, но также поддержал очередное продление санкций на встрече в Канаде.

"Италия считает важным диалог с Россией, но это не означает, что система санкций может быть преодолена за одну ночь", - сказал Конте.

ЕС также спорит с Россией из-за ее роли в войне в Сирии и других странах Ближнего Востока, а также ситуацию с правами человека в РФ.

ЕС также обвиняет Москву в попытке отравления бывшего российского шпиона в Солсбери. Москва отрицает свою вину.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО уточнила количество физических и юридических лиц, которые попали под санкции против РФ. Под санкции СНБО против России попали 1759 физических и 786 юридических лиц.