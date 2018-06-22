Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Лидеры ЕС на следующей неделе продлят санкции против РФ

НовостиПолитика    22.06.2018 - 15:50
Фото: флаг ЕС (twitter/European Commission)
Фото: флаг ЕС (twitter/European Commission)

На встрече 28-29 июня в Брюсселе лидеры ЕС согласуют продление санкций против РФ

Лидеры Европейского Союза (ЕС) на саммите на следующей неделе продлят экономические санкции против Российской Федерации (РФ) за ее вмешательство в Украине до конца января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и европейских официальных лиц.

Так, ограничения против энергетического, оборонного и финансового секторов России были введены после аннексии Крыма и разжигания конфликта на Донбассе в середине 2014 года и с того времени продолжались каждые полгода.

Сообщается, что на встрече 28-29 июня в Брюсселе лидеры ЕС согласуют продление санкций против РФ, действие которых заканчивается в конце июля, еще на полгода.

Как отмечается, это решение следует за переговорами между семью промышленно развитыми странами мира (G7), которые состоялись в Канаде в июне. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что хочет поддерживает возвращение России в G8, но также поддержал очередное продление санкций на встрече в Канаде.

"Италия считает важным диалог с Россией, но это не означает, что система санкций может быть преодолена за одну ночь", - сказал Конте.

ЕС также спорит с Россией из-за ее роли в войне в Сирии и других странах Ближнего Востока, а также ситуацию с правами человека в РФ.

ЕС также обвиняет Москву в попытке отравления бывшего российского шпиона в Солсбери. Москва отрицает свою вину.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО уточнила количество физических и юридических лиц, которые попали под санкции против РФ. Под санкции СНБО против России попали 1759 физических и 786 юридических лиц.

СБУ выявила на неподконтрольной территории 16 фирм, связанных с экс-замминистра энергетики Для России чрезвычайно важно сохранить влияние на Украину через церковь, - Филарет
Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь