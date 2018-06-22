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Лідери ЄС наступного тижня продовжать санкції проти РФ

НовиниПолітика    22.06.2018 - 15:50
Фото: прапор ЄС (twitter/European Commission)
Фото: прапор ЄС (twitter/European Commission)

На зустрічі 28-29 червня в Брюсселі лідери ЄС погодять продовження санкцій проти РФ

Лідери Європейського Cоюзу (ЄС) на саміті наступного тижня продовжать економічні санкції проти Російської Федерації (РФ) за її втручання в Україні до кінця січня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів та європейських офіційних осіб.

Так, обмеження проти енергетичного, оборонного та фінансового секторів Росії були запроваджені після анексії Криму та розпалювання конфлікту на Донбасі в середині 2014 року та з того часу продовжувалися щопівроку.

Повідомляється, що на зустрічі 28-29 червня в Брюсселі лідери ЄС погодять продовження санкцій проти РФ, дія яких закінчується наприкінці липня, ще на півроку.

Як зазаначається, це рішення слідує за переговорами між сімома промислово розвиненими країнами світу (G7), які відбулися в Канаді у червні. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що хоче підтримує повернення Росію до G8, але також підтримав чергове продовження санкцій на зустрічі в Канаді.

"Італія вважає важливим діалог з Росією, але це не означає, що система санкцій може бути подолана за одну ніч", - сказав Конте.

ЄС також сперечається з Росією через її роль у війні в Сирії та інших країнах Близького Сходу, а також через ситуацію із правами людини в РФ.

ЄС також звинувачує Москву в спробі отруєння колишнього російського шпигуна в Солсбері. Москва заперечує свою провину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РНБО уточнила кількість фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції проти РФ.  Під санкції РНБО проти Росії потрапили 1759 фізичних та 786 юридичних осіб.

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Теги публікації: Евросоюз, Російська Федерація, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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