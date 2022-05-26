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Лидеры ЕС пообещают на саммите вооружать и финансировать Украину во время войны с Россией, - СМИ

Фото: лидеры ЕС пообещают на саммите вооружать и финансировать Украину во время войны с Россией (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры ЕС во время саммита, который стартует 30 мая, пообещают продолжать вооружать и финансировать Украину перед лицом "неописуемых" российских "зверств, страданий и разрушений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

"Европейский союз непоколебим в своем обязательстве помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии", - говорится в заявлении.

Страны ЕС уже поставили в Украину оружия на 2 млрд евро из совместного фонда и гораздо больше в двустороннем порядке - несмотря на нападения России на западные конвои с оружием и жалобы на "войну по доверенности".

Лидеры также поприветствуют любые новые правовые "конфискационные меры" в отношении российских богатств в ЕС и изучение "вариантов, направленных на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины".

Также лидеры ЕС осудят, что российский президент Владимир Путин использует продовольственные поставки в качестве оружия, настаивая на смягчении санкций ЕС в обмен на разрешение Украине поставлять зерно на мировые рынки через свои порты.

"Европейский совет решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственной продукции в Украине" и призывает к созданию новых "сухопутных маршрутов, в частности, для выхода к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям", - говорится в проекте.

Послы ЕС все еще дорабатывают декларацию перед началом саммита в понедельник.

Но текст скрывает несколько сохраняющихся разногласий в ЕС по поводу того, как вести себя с Россией.

Ранее сообщалось, что ЕС может не достичь общеевропейского согласия о введении нефтяного эмбарго на саммите Совета ЕС.

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