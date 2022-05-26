Лідери ЄС пообіцяють на саміті озброювати і фінансувати Україну під час війни з Росією, - ЗМІ

Лідери ЄС під час саміту, який стартує 30 травня, пообіцяють продовжувати озброювати і фінансувати Україну перед обличчям "невимовних" російських "звірств, страждань і руйнувань".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.
"Європейський союз непохитний у своєму зобов'язанні допомогти Україні здійснити її невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться в заяві.
Країни ЄС вже поставили в Україну зброї на 2 млрд євро зі спільного фонду і набагато більше в двосторонньому порядку - попри напади Росії на західні конвої зі зброєю і скарги на "війну за дорученням".
Лідери також привітають будь-які нові правові " конфіскаційні заходи "щодо російських багатств в ЄС і вивчення"варіантів, спрямованих на використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України".
Також лідери ЄС засудять, що російський президент Володимир Путін використовує продовольчі поставки в якості зброї, наполягаючи на пом'якшенні санкцій ЄС в обмін на дозвіл Україні поставляти зерно на світові ринки через свої порти.
"Європейська Рада рішуче засуджує знищення і незаконне привласнення Росією сільськогосподарської продукції в Україні" і закликає до створення нових "Сухопутних маршрутів, зокрема, для виходу до Балтійського, Чорного і Адріатичного морів", - йдеться в проекті.
Посли ЄС все ще доопрацьовують декларацію перед початком саміту в понеділок.
Але текст приховує кілька зберігаються розбіжностей в ЄС з приводу того, як поводитися з Росією.
Раніше повідомлялося, що ЄС може не досягти загальноєвропейської згоди про введення нафтового ембарго на саміті Ради ЄС.
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