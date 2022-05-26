Лідери ЄС пообіцяють на саміті озброювати і фінансувати Україну під час війни з Росією, - ЗМІ

"Європейський союз непохитний у своєму зобов'язанні допомогти Україні здійснити її невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться в заяві.

Країни ЄС вже поставили в Україну зброї на 2 млрд євро зі спільного фонду і набагато більше в двосторонньому порядку - попри напади Росії на західні конвої зі зброєю і скарги на "війну за дорученням".

Лідери також привітають будь-які нові правові " конфіскаційні заходи "щодо російських багатств в ЄС і вивчення"варіантів, спрямованих на використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України".

Також лідери ЄС засудять, що російський президент Володимир Путін використовує продовольчі поставки в якості зброї, наполягаючи на пом'якшенні санкцій ЄС в обмін на дозвіл Україні поставляти зерно на світові ринки через свої порти.

"Європейська Рада рішуче засуджує знищення і незаконне привласнення Росією сільськогосподарської продукції в Україні" і закликає до створення нових "Сухопутних маршрутів, зокрема, для виходу до Балтійського, Чорного і Адріатичного морів", - йдеться в проекті.

Посли ЄС все ще доопрацьовують декларацію перед початком саміту в понеділок.

Але текст приховує кілька зберігаються розбіжностей в ЄС з приводу того, як поводитися з Росією.