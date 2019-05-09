Лидеры ЕС подписали декларацию о защите единой Европы

В румынском городе Сибиу участники неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза в четверг, 9 мая, приняли декларацию с перечислением 10 основных положений, привержженность к которым демонстрируют все 27 стран ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Политики сообщили, что документ обнародован в преддверии юбилейных выборов в Европарламент, которые впервые состоялись 40 лет назад.

Среди обязательств, которые берут на себя страны ЕС, присутствует защита единой Европы, а также готовность играть роль "ответственного мирового лидера" и отстаивать демократию и верховенство закона.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что они должны быть инновационными, сильными и едиными.

"За это мы и будем сегодня выступать", - заявила Меркель.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо нарастить объем инвестиций в цифровую сферу и искусственный интеллект, чтобы они смогли конкурировать в этих областях с США и Китаем.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Румынии 9 мая пройдет неформальный саммит Евросоюза. Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил участникам саммита в Сибиу принять совместную декларацию о сплоченности и единстве европейского сообщества государств.