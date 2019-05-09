Лідери ЄС підписали декларацію про захист єдиної Європи

У румунському місті Сібіу учасники неформального саміту глав держав і урядів Євросоюзу в четвер, 9 травня, ухвалили декларацію з перерахуванням 10 основних положень, привержженность до яких демонструють всі 27 країн ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Політики повідомили, що документ оприлюднений напередодні ювілейних виборів до Європарламенту, які вперше відбулися 40 років тому.

Серед зобов'язань, які беруть на себе країни ЄС, присутній захист єдиної Європи, а також готовність грати роль "відповідального світового лідера" і відстоювати демократію і верховенство закону.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що вони повинні бути інноваційними, сильними та єдиними.

"За це ми і будемо сьогодні виступати", - заявила Меркель.

У той же час президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі необхідно наростити обсяг інвестицій в цифрову сферу і штучний інтелект, щоб вони змогли конкурувати в цих областях з США і Китаєм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Румунії 9 травня пройде неформальний саміт Євросоюзу. Голова Європейської ради Дональд Туск запропонував учасникам саміту в Сібіу ухвалити спільну декларацію про згуртованості і єдності європейського співтовариства держав.