Лидеры ЕС обвинят Россию в использовании газа в качестве оружия, - Reuters

Лидеры ЕС в пятницу обсудят, как блок справится без российского газа. Ожидается, что они обвинят Москву в использовании энергии в качестве оружия за счет сокращения поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно проекту заявления саммита, лидеры ЕС возложат вину за стремительный рост инфляции и замедление глобального роста на войну России против Украины, начавшуюся ровно четыре месяца назад.

После беспрецедентных западных санкций, введенных в связи с вторжением, более десяти европейских стран столкнулись с сокращением поставок газа из России, что вызвало поиски альтернативных источников поставок по всему блоку.

"Это только вопрос времени, когда русские перекроют все поставки газа",- заявил один представитель ЕС перед пятничными переговорами.

Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что его страна столкнется с нехваткой газа, если поставки из России останутся такими же низкими, как сейчас, и некоторые отрасли промышленности придется закрыть зимой.

Итальянские газеты сообщили в пятницу, что Рим призвал лидеров ЕС вновь собраться на исключительную встречу в середине июля, чтобы обсудить возможное ограничение цен на российский газ, на чем настаивает премьер-министр Италии Марио Драги.

Заявление лидеров ЕС

Согласно пятничному проекту, лидеры обратятся к Еврокомиссии с призывом предложить решения по энергоснабжению в ответ на то, что Москва использует газ в качестве оружия.

Они также подчеркнут, что их экономики остаются фундаментально сильными, и пообещают оставаться едиными в ответ на вызовы, связанные с войной России против Украины.

Инфляция в 19 странах, использующих евро, подскочила до рекордно высокого уровня, превысив 8%, и исполнительный директор ЕС ожидает, что экономический рост в этом году снизится до 2,7%.

В своем заявлении лидеры потребуют, чтобы Еврокомиссия стремилась обеспечить энергоснабжение по доступным ценам. Комиссия до сих пор не представила никаких предложений, поскольку этот вопрос очень сложен и вызывает разногласия, а некоторые страны считают, что импортная цена может разрушить рынок и усугубить ситуацию.