В Германии готовятся закрыть часть промпредприятий из-за действий "Газпрома"

Германия столкнется с нехваткой газа, если поставки "Газпрома" останутся на таком же низком уровне, как сейчас. Некоторые отрасли придется закрыть, если газа не хватит на зиму, заявил министр экономики Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики Роберта Хабека журналу Spiegel .

"Компаниям придется останавливать производство, увольнять своих работников. Рушатся цепочки поставок, люди будут влезать в долги, чтобы оплачивать счета за отопление, люди станут беднее", - сказал Хабек, отметив, что это часть стратегия президента России Владимира Путина по разделению страны.

Это "лучшая питательная среда для популизма, который призван подорвать нашу либеральную демократию изнутри", - сказал Хабек, добавив, что нельзя допустить, чтобы планы Путина сработали.

Хабек предложил дальнейшую помощь компаниям и людям, пострадавшим от нехватки газа, но предупредил, что компенсировать все последствия будет невозможно

В четверг Германия запустила вторую фазу из трех своего плана в чрезвычайных ситуациях, который вступает в силу, когда правительство видит высокий риск долгосрочной нехватки газа.