Лидеры ЕС обсудят создание стратегического запаса газа после скачка цен на топливо

Лидеры Евросоюза на саммите в октябре обсудят идею создания стратегического резерва газа в ЕС и отделение цен на электроэнергию от цен на газ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что скачок цен был вызван недостатком поставок с территории России.

Выступая перед журналистами в Эстонии, фон дер Ляйен сказал, что рост цен на электроэнергию для европейских потребителей был в основном результатом гораздо более дорогого газа, поскольку мировой спрос увеличился, но ключевые европейские поставщики газа, такие как Россия, не увеличили предложение.

"Что касается газа, мы сильно зависим от импорта - 90% газа импортируется. В глобальном масштабе экономика растет, поэтому спрос растет, но предложение не растет соответственно. Мы очень благодарны Норвегии за наращивание добычи, но, похоже, это не так в России", - сказала она.

Фон де Лейен сказал, что ЕС должен инвестировать в возобновляемые источники энергии, потому что это сделает его независимым от импорта и стабилизирует цены. Но более немедленные шаги будут предметом следующего саммита ЕС 21-22 октября.

"В краткосрочной перспективе мы обсудим в Европейском совете не только сегодня вечером, но и через две недели на официальном саммите, как поступать с хранением, стратегическим резервом, и мы рассмотрим общую ценовую структуру рынка электроэнергии", - сказал фон дер Лайен.