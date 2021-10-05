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Лидеры ЕС обсудят создание стратегического запаса газа после скачка цен на топливо

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Вторник 05 октября 2021 15:40
Лидеры ЕС обсудят создание стратегического запаса газа после скачка цен на топливо Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидеры Евросоюза на саммите в октябре обсудят идею создания стратегического резерва газа в ЕС и отделение цен на электроэнергию от цен на газ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что скачок цен был вызван недостатком поставок с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая перед журналистами в Эстонии, фон дер Ляйен сказал, что рост цен на электроэнергию для европейских потребителей был в основном результатом гораздо более дорогого газа, поскольку мировой спрос увеличился, но ключевые европейские поставщики газа, такие как Россия, не увеличили предложение.

"Что касается газа, мы сильно зависим от импорта - 90% газа импортируется. В глобальном масштабе экономика растет, поэтому спрос растет, но предложение не растет соответственно. Мы очень благодарны Норвегии за наращивание добычи, но, похоже, это не так в России", - сказала она.

Фон де Лейен сказал, что ЕС должен инвестировать в возобновляемые источники энергии, потому что это сделает его независимым от импорта и стабилизирует цены. Но более немедленные шаги будут предметом следующего саммита ЕС 21-22 октября.

"В краткосрочной перспективе мы обсудим в Европейском совете не только сегодня вечером, но и через две недели на официальном саммите, как поступать с хранением, стратегическим резервом, и мы рассмотрим общую ценовую структуру рынка электроэнергии", - сказал фон дер Лайен.

Как сообщало РБК-Украина, цена на газ в Европе 5 октября достигла рекордных 1350 долларов за тысячу кубометров.

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