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Лідери ЄС обговорять створення стратегічного запасу газу після стрибка цін на паливо

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Вівторок 05 жовтня 2021 15:40
Лідери ЄС обговорять створення стратегічного запасу газу після стрибка цін на паливо Фото: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери Євросоюзу на саміті в жовтні обговорять ідею створення стратегічного резерву газу в ЄС і відділення цін на електроенергію від цін на газ. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен вважає, що стрибок цін був викликаний нестачею поставок з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Виступаючи перед журналістами в Естонії, фон дер Ляйен сказав, що зростання цін на електроенергію для європейських споживачів було в основному результатом набагато більш дорогого газу, оскільки світовий попит збільшився, але ключові європейські постачальники газу, такі як Росія, не збільшили пропозицію.

"Що стосується газу, ми сильно залежимо від імпорту - 90% газу імпортується. У глобальному масштабі економіка зростає, тому попит зростає, але пропозиція не зростає відповідно. Ми дуже вдячні Норвегії за нарощування видобутку, але, схоже, це не так в Росії", - сказала вона.

Фон де Лейен сказав, що ЄС повинен інвестувати в відновлювані джерела енергії, тому що це зробить його незалежним від імпорту і стабілізує ціни. Але більш негайні кроки будуть предметом наступного саміту ЄС 21-22 жовтня.

"У короткостроковій перспективі ми обговоримо в Європейській раді не тільки сьогодні ввечері, але і через два тижні на офіційному саміті, що робити зі зберіганням, стратегічним резервом, і ми розглянемо загальну цінову структуру ринку електроенергії", - сказав фон дер Лайен.

Як повідомляло РБК-Україна, ціна на газ у Європі 5 жовтня досягла рекордних 1350 доларів за тисячу кубометрів.

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