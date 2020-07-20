Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о плане спасения экономики

Сегодня, 20 июля, около 6:00 в Брюсселе (Бельгия) лидеры ЕС провели пленарное заседание для достижения договоренности по плану спасения экономики Евросоюза в условиях пандемии. Однако завершилось оно уже через шесть минут после начала без достижения согласия.

Об этом сообщает Euronews.

Как сообщается, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза встретятся позже в понедельник, в 16:00. Кроме того, он призвал лидеров ЕС преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.

"Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС достиг успеха в невыполнимой миссии", - сказал Мишель.

Напомним, 27 лидеров ЕС уже три дня обсуждают предложенный фонд восстановления экономики на сумму 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро. Однако достичь договоренности им пока не удалось.

Так, Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция заблокировала прогресс на саммите из-за того, что они предпочитают возвратные кредиты, а не бесплатные гранты для стран с большой задолженностью и хотят более жесткого контроля над тем, как расходуются средства.

Также РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии.

Добавим, лидеры стран Европейского союза собрались в пятницу, 17 июля, для переговоров о многомиллиардном фонде спасения экономики.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.