Лидеры биатлонной сборной США Бэйли и Бурк завершили карьеры

Чемпион мира 2017 года в индивидуальной гонке американец Лоуэлл Бэйли и его соотечественник, серебряный призер чемпионата мира 2013 года в индивидуальной гонке Тим Бурк объявили о завершении карьеры. Об этом оба спортсмена заявили в комментарии для Faster Skier.

Вместе с командой 36-летние спортсмены отпраздновали окончание сезона и окончание их карьер после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

"Я честно могу признаться, что биатлон сделал мою жизнь лучше. Мне повезло познакомиться с этим видом спорта много лет назад. С тех пор это было словно путешествие на диких американских горках", - сказал Бэйли.

"В каком-то качестве я в биатлоне все равно останусь. Хотелось бы думать, что за 14 лет в Кубке мира я многому научился и сделал немало правильных вещей. Конечно, я и ошибался много. Теперь хотелось бы передать этот опыт следующему поколению", - отметил Бурк.

Yesterday @Lowellcbailey and @tb_burke finished their long and successful careers after the men's relay at #HOL18. We caught up with the two @USBiathlon stars during the celebrations after their final competition. @TeamUSA pic.twitter.com/aAqzgUUloc — IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2018

Сборная США в мужской эстафете в Хольменколлене заняла 7 место. Американцы отказались от поездки на завершальный этап Кубка мира в Тюмень.

Напомним, сборная Украины по биатлону также не поедет на этот этап. Бойкотировать соревнования в РФ будут команды Канады, Чехии и шведский олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон.