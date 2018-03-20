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Лідери біатлонної збірної США Бейлі і Бурк завершили кар'єри

НовиниСпорт    20.03.2018 - 12:14
Фото: Бейлі і Бурк святкують закінчення їх кар'єр (twitter.com/USBiathlon)
Фото: Бейлі і Бурк святкують закінчення їх кар'єр (twitter.com/USBiathlon)

Спортсмени відзначили закінчення їх кар'єр після етапу в Холменколлені

Чемпіон світу 2017 року індивідуальній гонці американець Лоуелл Бейлі і його співвітчизник, срібний призер чемпіонату світу 2013 року в індивідуальній гонці Тім Бурк оголосили про завершення кар'єри. Про це обидва спортсмени заявили у коментарі для Faster Skier.

Разом з командою 36-річні спортсмени відсвяткували закінчення сезону і закінчення їх кар'єр після фінішу естафетної гонки на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

"Я чесно можу зізнатися, що біатлон зробив моє життя краще. Мені пощастило познайомитися з цим видом спорту багато років тому. З тих пір це було немов подорож на диких американських гірках ", - сказав Бейлі.

"В якійсь ролі я у біатлоні все одно залишуся. Хотілося б думати, що за 14 років в Кубку світу я багато чому навчився і зробив чимало правильних речей. Звичайно, я і помилявся багато. Тепер хотілося б передати цей досвід наступному поколінню", - зазначив Бурк.

Збірна США в чоловічій естафеті в Хольменколлене зайняла 7 місце. Американці відмовилися від поїздки на завершальний етап Кубка світу в Тюмень.

Нагадаємо, збірна України з біатлону також не поїде на цей етап. Бойкотувати змагання в РФ булуть команди Канади, Чехії та шведський олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Сполучені Штати Америки, спортсмены, Биатлон
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