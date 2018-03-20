Лідери біатлонної збірної США Бейлі і Бурк завершили кар'єри

Спортсмени відзначили закінчення їх кар'єр після етапу в Холменколлені
Чемпіон світу 2017 року індивідуальній гонці американець Лоуелл Бейлі і його співвітчизник, срібний призер чемпіонату світу 2013 року в індивідуальній гонці Тім Бурк оголосили про завершення кар'єри. Про це обидва спортсмени заявили у коментарі для Faster Skier.
Разом з командою 36-річні спортсмени відсвяткували закінчення сезону і закінчення їх кар'єр після фінішу естафетної гонки на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.
Cheers to @tb_burke, @Lowellcbailey and to U.S. Biathlon— US Biathlon (@USBiathlon) March 18, 2018
Nordic Focus pic.twitter.com/358elh2GXP
"Я чесно можу зізнатися, що біатлон зробив моє життя краще. Мені пощастило познайомитися з цим видом спорту багато років тому. З тих пір це було немов подорож на диких американських гірках ", - сказав Бейлі.
A #TeamUSA celebration for the fine careers of @tb_burke & @Lowellcbailey pic.twitter.com/N77yNhchnD— US Biathlon (@USBiathlon) March 18, 2018
"В якійсь ролі я у біатлоні все одно залишуся. Хотілося б думати, що за 14 років в Кубку світу я багато чому навчився і зробив чимало правильних речей. Звичайно, я і помилявся багато. Тепер хотілося б передати цей досвід наступному поколінню", - зазначив Бурк.
Yesterday @Lowellcbailey and @tb_burke finished their long and successful careers after the men's relay at #HOL18. We caught up with the two @USBiathlon stars during the celebrations after their final competition. @TeamUSA pic.twitter.com/aAqzgUUloc— IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2018
Збірна США в чоловічій естафеті в Хольменколлене зайняла 7 місце. Американці відмовилися від поїздки на завершальний етап Кубка світу в Тюмень.
Нагадаємо, збірна України з біатлону також не поїде на цей етап. Бойкотувати змагання в РФ булуть команди Канади, Чехії та шведський олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон.