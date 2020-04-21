Лидеру КНДР угрожает опасность после операции, - CNN

США следят за тем, что лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну после операции угрожает серьезная опасность. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает CNN.

Информацию сообщил американский чиновник, которому это прямо известно.

Сообщается, что Ким недавно пропустил государственные празднования по случаю дня рождения дедушки Ким Ир Сена, 15 апреля. Это вызвало спекуляции о благополучии Ким Чен Ына. Якобы его здоровья ухудшилось после операции, сделанной из-за кардиоваскулярного заболевания.

По данным разведки, операция проходила 12 апреля. Сейчас Ким восстанавливается на своей вилле. Состояние здоровья лидера Северной Кореи якобы ухудшилось из-за "ожирения, переутомления и курения".

Сбор разведывательных данных из Северной Кореи - одна из самых сложных задач для разведки США. Северная Корея жестко контролирует любую информацию, окружающую ее лидера, с которым в стране обращаются почти как с божеством.

Оотсутствие новостей от лидера станы в официальных государственных СМИ часто вызывает слухи о его здоровье. Так, отсутствие Ким Чен Ира на параде, посвященном 60-летию Северной Кореи в 2008 году, сопровождалось слухами, что у него было слабое здоровье. Позже выяснилось, что у него был инсульт, после которого его здоровье продолжало ухудшаться до самой смерти в 2011 году.

Ранее Ким Чен Ын исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году, что также вызвало слухи о его здоровье. Он вернулся с тростью, а через несколько дней южнокорейская разведка заявила, что у него была операция - удаление кисты с лодыжки.

Напомним, 20 апреля стало известно, что в КНДР провели несколько военных учений и испытали крылатые и баллистические ракеты. По данным северокорейских СМИ, якобы глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично командовал учениями реактивной артиллерии.