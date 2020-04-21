Лідерові КНДР загрожує небезпека після операції, - CNN

США стежать за тим, що лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину після операції загрожує серйозна небезпека. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

Інформацію повідомив американський чиновник, якому це прямо відомо.

Повідомляється, що Кім нещодавно пропустив 15 квітня державні святкування з нагоди дня народження дідуся Кім Ір Сена, засновника КНДР. Це викликало спекуляції про благополуччя Кім Чен Ина. Нібито його здоров'я погіршилося після операції, зробленої з причини кардіоваскулярного захворювання.

За даними розвідки операція проходила 12 квітня. Зараз Кім відновлюється на своїй віллі. Стан здоров'я лідера Північної Кореї нібито погіршився через "ожиріння, перевтоми і куріння".

Збір розвідувальних даних з Північної Кореї - одна з найскладніших завдань для розвідки США. Північна Корея жорстко контролює будь-яку інформацію, навколо її лідера, з яким у країні поводяться майже як з божеством.

Відсутність новин про лідера країни в офіційних державних ЗМІ часто викликає чутки про його здоров'я. Так, відсутність Кім Чен Іра на параді, присвяченому 60-річчю Північної Кореї в 2008 році, супроводжувалося чутками, що у нього погіршилося здоров'я. Пізніше з'ясувалося, що у лідера був інсульт, після якого його здоров'я продовжувало погіршуватися до самої смерті в 2011 році.

Раніше Кім Чен Ин зникав з поля зору громадськості на понад місяць в 2014 році, що також викликало чутки про його здоров'я. Він повернувся з тростиною, а через кілька днів південнокорейська розвідка заявила, що у нього була операція - видалення кісти зі щиколотки.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що в КНДР провели кілька військових навчань і випробували крилаті і балістичні ракети. За даними північнокорейських ЗМІ, нібито глава Північної Кореї Кім Чен Ин особисто командував навчаннями реактивної артилерії.