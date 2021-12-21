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Без лидерства США мир может погрузиться в хаос, - Блинкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что без лидерства Соединенных Штатов мир может погрузиться в хаос. Он подчеркнул, что Вашингтон играет организующую роль при взаимодействии с другими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Блинкена в Госдепартаменте.

"Когда мы (США - ред.) не вовлечены в работу, когда мы не ведем за собой, тогда происходит одно из двух: или кто-то другой пытается занять наше место, но не в том виде, который бы продвигал наши интересы и ценности, или никто не пытается. Тогда получается хаос", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что провел множество личных встреч с коллегами из разных стран. По его словам, большинство из них поддерживают лидерство США.

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Соединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен