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Без лідерства США світ може зануритися в хаос, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що без лідерства Сполучених Штатів світ може зануритися в хаос. Він підкреслив, що Вашингтон відіграє організаційну роль при взаємодії з іншими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Блінкена в Держдепартамент.

"Коли ми (США - ред.) не залучені в роботу, коли ми не ведемо за собою, тоді відбувається одне з двох: або хтось інший намагається зайняти наше місце, але не в тому вигляді, який би просував наші інтереси і цінності, або ніхто не намагається. Тоді виходить хаос", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що провів безліч особистих зустрічей з колегами з різних країн. За його словами, більшість з них підтримують лідерство США.

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Сполучені Штати АмерикиДержавний департамент СШАЕнтоні Блінкен