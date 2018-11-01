Лидеров государств не включают в санкционные списки, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко прокомментировала санкции Кремля

Лидеров государств, согласно мировой практике, не включают в санкционные списки. Об этом на своем Facebook написала первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, комментируя российские санкции против Украины.

"Уверена, Украина и украинский бизнес все это переживут, станут лишь более конкурентными и сильными. Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Это невозможно. Но в целом - это санкционный список Порошенко. Все его помощники, дипломаты и международные советники (Елисеев, Цеголко, Юрий Онищенко в том числе), представители минских групп (Демченко), яркие представители БПП, лидеры крымских татар, вся команда президента – там", - считает Геращенко.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции по отношению к физическим и юридическим лицам Украины. Ограничения заключаются в замораживании безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.