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Лідерів держав не включають у санкційні списки, - Геращенко

Новини » Політика    01.11.2018 - 12:55
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко прокоментувала санкції Кремля

Лідерів держав за світовою практикою не включають у санкційні списки. Про на своєму Facebook написала перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, коментуючи російські санкції проти України.

"Впевнена, Україна і український бізнес все це переживуть, стануть лише конкурентнішими і сильнішими. Перших осіб держави в санкційні списки не вносять. Це неможливо. Але в цілому - це санкційний список Порошенка. Всі його помічники, дипломати і міжнародні радники (Єлісєєв, Цеголко, Юрій Оніщенко в тому числі), представники мінських груп (Демченко), яскраві представники БПП, лідери кримських татар, вся команда президента – там", - вважає Геращенко.

Лідерів держав не включають у санкційні списки, - Геращенко

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, згідно з якою вводяться санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб України. Обмеження полягають в заморожуванні безготівкових грошових коштів, цінних паперів, блокуванні майна і забороні на виведення капіталу за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб.

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