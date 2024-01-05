Лідерка сезону в біатлоні виграла четверту гонку поспіль, українки не змогли здивувати

Французька біатлоністка Жустін Брезаз-Буше тріумфувала в спринтерській гонці на етапі Кубка світу 2023/24 у німецькому Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

27-річна спортсменка найкраще виступила на трасі 7,5 кілометрів завдовжки. Вона подолала дистанцію за 22:43,0 хвилини.

Брезаз-Буше на першому вогневому рубежі двічі схибила. Зате в стійці вона обійшлася без промахів, а завдяки хорошій швидкості зуміла вибороти перемогу. Господарка стартів Франціска Пройсс стріляла влучно, але відстала на 4,4 секунди. Замкнула трійку призерів ще одна француженка – Софі Шово.

Для Брезаз-Буше тріумф в Обергофі став четвертим поспіль. На попередньому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде вона виграла всі 3 гонки – спринт, гонку переслідування і мас-старт. Перемога дозволила закріпити лідерство в загальному заліку (517 очок).

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина. Без промахів вона зуміла фінішувати лише на 27-й сходинці. Неподалік розташувалися Юлія Джима (32-ге місце, 2 промахи) та Христина Дмитренко (38-ме, 1).

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

Жустін Брезаз-Буше Франціска Пройсс (+4,4) Софі Шово (+4,6)

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27. Анастасія Меркушина (+1:45,1)

32. Юлія Джима (+1:55,0)

38. Христина Дмитренко (+2:07,2)

70. Ірина Петренко (+3:21,5)

75. Любов Кип'яченкова (+3:36,7)