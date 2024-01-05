ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидер сезона в биатлоне выиграла четвертую гонку подряд, украинки не смогли удивить

Оберхоф, Пятница 05 января 2024 16:52
UA EN RU
Лидер сезона в биатлоне выиграла четвертую гонку подряд, украинки не смогли удивить Фото: Жюстин Брезаз-Буше заряжена побеждать (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше триумфовала в спринтерской гонке на этапе Кубка мира 2023/24 в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летняя спортсменка лучше всего выступила на трассе 7,5 километров в длину. Она преодолела дистанцию за 22:43,0 минуты.

Брезаз-Буше на первом огневом рубеже дважды промахнулась. Зато в стойке она обошлась без промахов, а благодаря хорошей скорости сумела одержать победу. Хозяйка стартов Франциска Пройсс стреляла метко, но отстала на 4,4 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна француженка – Софи Шово.

Для Брезаз-Буше триумф в Оберхофе стал четвертым подряд. На предыдущем этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде она выиграла все 3 гонки – спринт, гонку преследования и масс-старт. Победа позволила закрепить лидерство в общем зачете (517 очков).

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина. Без промахов она сумела финишировать только на 27-й строчке. Недалеко расположились Юлия Джима (32-е место, 2 промаха) и Кристина Дмитренко (38-е, 1).

Итоги биатлонного спринта 7,5 км.

    1. Жюстин Брезаз-Буше
    2. Франциска Пройсс (+4,4)
    3. Софи Шово (+4,6)

    ...

    27. Анастасия Меркушина (+1:45,1)

    32. Юлия Джима (+1:55,0)

    38. Кристина Дмитренко (+2:07,2)

    70. Ирина Петренко (+3:21,5)

    75. Любовь Кипяченкова (+3:36,7)

    Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

    К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Кубок мира Биатлон
    NEWS
    Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
    Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
    DAILY
    Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
    Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта