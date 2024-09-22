Лідери США, Індії, Японії та Австралії закликали до миру в Україні

У спільній заяві за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністрів Австралії, Індії та Японії в американському штаті Делавер, підкреслюється важливість дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН, зокрема поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав.

Лідери діалогу також наголосили на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру, що відповідатиме міжнародному праву і принципам Статуту ООН. На їхню думку, війна негативно впливає на глобальну продовольчу й енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються.

Країни Quad визнали неприйнятим будь-яке застосування або загрозу застосування ядерної зброї і закликали всі держави утримуватися від застосування сили або її погрози проти суверенітету чи територіальної цілісності будь-якої країни.

Крім того, у заяві зазначається, що наступний саміт Quad відбудеться в Індії у 2025 році.