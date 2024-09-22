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Лідери США, Індії, Японії та Австралії закликали до миру в Україні

Фото: лідери Quad висловили стурбованість війною в Україні (armyinform.com.ua)
Автор: Валерій Савицький

Лідери країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки Quad у складі Австралії, Індії, Японії та США висловили глибоку стурбованість війною в Україні та закликали до справедливого миру.

Про це йдеться у спільній заяві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У спільній заяві за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністрів Австралії, Індії та Японії в американському штаті Делавер, підкреслюється важливість дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН, зокрема поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав.

Лідери діалогу також наголосили на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру, що відповідатиме міжнародному праву і принципам Статуту ООН. На їхню думку, війна негативно впливає на глобальну продовольчу й енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються.

Країни Quad визнали неприйнятим будь-яке застосування або загрозу застосування ядерної зброї і закликали всі держави утримуватися від застосування сили або її погрози проти суверенітету чи територіальної цілісності будь-якої країни.

Крім того, у заяві зазначається, що наступний саміт Quad відбудеться в Індії у 2025 році.

Нагадаємо, у серпні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав з офіційним візитом Київ. За підсумками візиту сторони ухвалили спільну заяву.

У серпні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час спілкування, лідери обговорили візит індійського прем'єра до Польщі та України.

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Індія