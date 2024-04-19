Лідери парламентів країн Балтії закликали Конгрес США схвалити допомогу Україні

Глави парламентів країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - спільно звернулися до Конгресу США із закликом ухвалити додатковий пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WEB.

"Європа робить історичні кроки зі зміцнення своєї обороноздатності, але для цього неминуче потрібен час - час, якого в України немає. Ось чому допомога США необхідна в цей критичний момент, поки обороноздатність Європи не набрала чинності і ми не зробили ще більше, щоб допомогти Україні", - написали вони спікеру Палати представників США Майку Джонсону.

Допомога Україні від США

З вересня 2023 року американські законодавці не можуть дійти єдиної думки щодо виділення нового пакета допомоги Україні. Зіткнувшись зі спротивом з боку республіканців, законопроєкт застряг у Конгресі.

У спробі подолати розбіжності і відновити підтримку України, спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із пропозицією розділити комплексний законопроєкт Сенату, що об'єднує допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, на чотири окремі законопроєкти.

Цей крок дасть змогу прискорити процес розгляду і затвердження допомоги Україні, виділивши їй 60 млрд доларів у рамках окремого законопроєкту.

Також Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні "критично важливе".

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