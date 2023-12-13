Лідери країн Північної Європи підтвердили підтримку України: спільна заява

За підсумками другого саміту Україна – Північна Європа, який відбувся 13 грудня в Осло, прем'єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції та президенти України та Фінляндії зробили спільну заяву. Воно включає дев'ять пунктів.

"Ми, лідери країн Північної Європи, підтверджуємо нашу непохитну підтримку України. Ми висловлюємо нашу глибоку повагу та визнання стійкості та духу українського народу, солдатів та керівництва", - йдеться у документі.

У заяві наголошується, що Україна, яка протистоїть російській агресії протягом майже 10 років, включаючи понад 650 днів повномасштабної війни, продовжує "демонструвати надзвичайну рішучість у реалізації свого невід'ємного права на самооборону".

Лідери країн Північної Європи визнають, що спротив України також є боротьбою за їхню спільну безпеку та фундаментальні засади міжнародного права.

Також зазначається, що загальний обсяг допомоги Україні від держав Північної Європи з моменту широкомасштабного вторгнення РФ становить близько 11 мільярдів євро. У заяві йдеться, що підтримка і надалі надаватиметься українській стороні, включаючи військову, економічну та гуманітарну "стільки, скільки потрібно".

Лідери Північної Європи "найрішучішим чином засуджують незаконну агресивну війну Росії проти України", і закликають Москву "негайно та беззастережно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Країни Північної Європи залишаються відданими посиленню міжнародного тиску з метою протистояння спроможності Росії продовжувати свою незаконну війну, зокрема за допомогою санкцій. Ми продовжимо співпрацювати з міжнародними партнерами для протидії обходу санкцій", - наголошується у спільній заяві.

Крім того, держави підтвердили підтримку Спільної декларації лідерів "Групи семи" про підтримку України від 12 липня, та висловили згоду розпочати двосторонні переговори щодо гарантій безпеки.

Учасники саміту вітали роботу міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, як крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії.

"Країни Північної Європи - члени ЄС підтверджують свою підтримку відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС та у цьому зв'язку з нетерпінням чекають на засідання Європейської ради 14-15 грудня 2023 року. Разом із ЄС та міжнародними партнерами країни Північної Європи продовжуватимуть координувати та узгоджувати свою підтримку поточних зусиль України з упровадження реформ та підтримувати Україну на її європейському шляху", - йдеться у заяві.

Візит Зеленського до Норвегії.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав Осло для участі у саміті "Україна - Північна Європа".

Зокрема, він запланував зустрічі з лідерами Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

Що саме обговорили сторони на цій зустрічі, і яких домовленостей досягли - читайте у матеріалі РБК-Україна.