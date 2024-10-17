Лідери країн ЄС на саміті обговорять міграцію в Європі та допомогу Україні

Також на саміті очікується заклик до припинення вогню та деескалації бойових дій на Близькому Сході.

Однак найгострішою дискусією стане питання про те, як боротися з нелегальними мігрантами, які прибувають до цього блоку з 27 країн суходолом зі сходу і морем з півдня. Більшість урядів ЄС вважають це політичним та пов'язаним з безпекою ризиком, який підживлює зростання популістських та вкрай правих партій та впливає на вибори.

"Міграція... стане основним предметом обговорення. Ми... зосередимося на конкретних заходах щодо запобігання нелегальній міграції, включаючи посилення контролю на наших зовнішніх кордонах, зміцнення партнерських відносин та посилення політики повернення", - написав голова дипломатії ЄС Шарль Мішель у запрошенні. лідерам ЄС.

Число нелегальних мігрантів, які прибули до Європи минулого року, становило менше третини від 1 мільйона, зафіксованого під час міграційної кризи 2015 року. За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, за перші дев'ять місяців цього року їхня кількість скоротилася ще більше - до 166 тисяч осіб.

Проте кількість людей, які прибувають на кордон ЄС з Білоруссю, зросла на 192% у річному обчисленні в січні-вересні і склала 13 195 осіб, а кількість прибулих на іспанські Канарські острови біля західного узбережжя Африки подвоїлася і склала 30 616 осіб, повідомляє Frontex.

Дипломати зазначили, що хоча кількість нелегальних мігрантів скорочується, суспільне сприйняття змінюється, що обумовлено обуренням з приводу таких інцидентів, як напад з ножем бойовика "Ісламської держави" в Золінгені в Німеччині в серпні.

Польща закликає ЄС зайняти позицію проти використання Росією та Білоруссю мігрантів як зброї проти ЄС та інших країн, а також закликає до посилення законів про висилання нелегальних мігрантів.

Візит Зеленського

У саміті візьме участь президент Володимир Зеленський і представить план перемоги, який, за його словами, може покласти край війні "не пізніше наступного року". Крім того, Зеленський надасть цей план на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Він уже представив план із п'яти пунктів, який, за словами Зеленського, має три секретні програми, ключові західні лідери, такі як президент США Джо Байден. Хоча вони висловили рішучу підтримку Києву, ніхто не дав плану схвалення.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 16 жовтня, що план є "сильним сигналом" від Зеленського, але додав: "Це не означає, що я можу сказати, що підтримую весь план. Це було б трохи складно, тому що є багато питань".

Рютте заявив, що 32 держави-члени НАТО повинні детально обговорити план, щоб краще його зрозуміти.

"Можливо, ви матимете різні погляди на окремі аспекти плану, але це не означає, що ми не підтримуємо Україну повністю", - сказав він.