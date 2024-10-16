Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО. Вона відбудеться у четвер, 17 жовтня, у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Також очікується спільна пресконференція Зеленського та Рютте. Після неї відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

Як повідомляється, український президент прибуде до штаб-квартири НАТО завтра ввечері. Там він спершу зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

Нагадаємо, 17 жовтня також відбудеться саміт ЄС, на який глава Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського. Там глава держави має представити план перемоги України у війні з Росією.

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