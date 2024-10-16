Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО. Вона відбудеться у четвер, 17 жовтня, у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.
Як повідомляється, український президент прибуде до штаб-квартири НАТО завтра ввечері. Там він спершу зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.
Також очікується спільна пресконференція Зеленського та Рютте. Після неї відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.
Нагадаємо, 17 жовтня також відбудеться саміт ЄС, на який глава Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського. Там глава держави має представити план перемоги України у війні з Росією.
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