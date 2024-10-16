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Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО

Середа 16 жовтня 2024 22:52
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Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО. Вона відбудеться у четвер, 17 жовтня, у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Як повідомляється, український президент прибуде до штаб-квартири НАТО завтра ввечері. Там він спершу зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

Також очікується спільна пресконференція Зеленського та Рютте. Після неї відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, 17 жовтня також відбудеться саміт ЄС, на який глава Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського. Там глава держави має представити план перемоги України у війні з Росією.

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Володимир Зеленський НАТО
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